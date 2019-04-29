8 حقائق حول كتاب «الرئيس اختفى»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت «روايات»، دار النشر الإماراتية التابعة لـ«مجموعة كلمات» والمتخصصة في نشر الأعمال الأدبية العربية والمترجمة، أول من أمس، خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019، حفل توقيع لإصدارها الجديد «الرئيس اختفى». وهذه أبرز الحقائق حول الكتاب الذي حقق شهرة واسعة عند صدوره باللغة الإنجليزية العام الماضي.

1- ترجمت الكتاب الكاتبة الفلسطينية نداء فاروق غانم التي صدر لها كتاب نصوص «خفيف كالهواء ثقيل كمروحة» عام 2014. وشاركت في ترجمة كتاب «الزِّنْ في فن الكتابة» لراي برادبيري، و«أدوات الكتابة» لروي بيتر كلارك.

2- الكتاب من تأليف الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، وهو أول عمل روائي لكلينتون الذي صدرت له في السابق أربعة كتب غير خيالية.

3- تشارك كلينتون مع الكاتب جيمس باترسون في تأليف الكتاب، ولباترسون عدد كبير من النسخ التي تم بيعها حول العالم، كما منح الكاتب أكثر من مليون كتاب لطلبة المدارس، وأكثر من 40 مليون دولار لدعم التعليم، وأكثر من 5000 منحة جامعية للمعلمين.

4- الكتاب رواية سياسية من فئة الإثارة والتشويق، وتجري أحداثها داخل أروقة البيت الأبيض، وتسجل أخطر ثلاثة أيام في تاريخ أميركا إثر حدوث هجمة إلكترونيّة مدمّرة قد تُعيد الدولة الأقوى في العالم إلى عصور الظلام.

5- يحمل الكتاب دعوة إلى التسامح والسلام لمواجهة قوى الظلام، حيث تعالج الرواية المتخيلة قضية عايشها الرئيس الأميركي الذي حرك قوّةً مضادّة في الجزائر لإحباط عمليّة القضاء على سليمان سيندوروك، زعيم مجموعة «أبناء الجهاد» الأسطوريين من نجوم قراصنة الإنترنت والإرهاب الإلكتروني حول العالم.

6- تصدر الكتاب قائمة «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» لأكثر الكتب مبيعاً في العالم، وتضاربت حوله آراء النقاد.

7- باعت رواية بيل كلينتون وجيمس باترسون الجديدة 260 ألف نسخة بعد أسبوع واحد فقط من صدورها في يونيو 2018، وبيعت منه مليون نسخة في أميركا الشمالية وحدها.

8- يجري العمل على تحويل الكتاب إلى مسلسل تلفزيوني، ولم يعلن بعد عن موعد عرضه.

الكتاب أول عمل روائي لبيل كلينتون، وترجمته الفلسطينية نداء غانم.

نداء توقّع كتابها في معرض أبوظبي للكتاب. من المصدر