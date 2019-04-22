نات آمور: الثقة بوابة المذيع الناشئ إلى النجاح

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

قدمت المدونة الأسترالية نات آمور ورشة بعنوان «مدونتي الصوتية»، استعرضت فيها أهمية التسجيلات الصوتية كواحدة من وسائط التعبير الإنساني، موضحة أن الصوت يوصل الفكرة بعمق وسرعة، وله تأثير نفسي كبير بحسب الفئة التي يتوجه إليها.

وأشارت آمور إلى أن التأثير النفسي للصوت شكّل واحداً من المحاور الأساسية للدراسات والأبحاث المهتمة بموضوع الظواهر الصوتية، وبيان أهميتها في التعبير عن الحاجات الإنسانية، لافتة إلى أن الصوت أصبح من أهم وسائل نجاح المدونات الشخصية على الشبكة العنكبوتية.

وقام الأطفال خلال الورشة بتجربة طريقة الحديث للجمهور عبر الراديو، كخطوة أولى في تكوين مدونة صوتية عبر الإنترنت. وبينت آمور أن الثقة بالنفس (الجرأة الأدبية) من أهم عوامل نجاح المذيع الصغير، وتأتي المعارف الأدبية والفنية في المرتبة الثانية كونها تسهم في تعزيز طريقة الحديث، وتدوين الأفكار وإيصالها للجمهور بشكل ناجح.

وتعرف الأطفال خلال الورشة إلى أنواع المدونات الصوتية من أجل توسيع معارفهم، وحثهم على اختيار الطريقة التي يتوجهون بها للجمهور في ضوء تلك الأغراض.