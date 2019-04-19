6 عناوين لـ «كلمات» في «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الامارات اليوم

أصدرت «كلمات»، الدار المتخصصة في نشر وتوزيع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، ستة عناوين جديدة، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، حتى 27 الجاري، تحت شعار «استكشف المعرفة».

وتتضمن قائمة الإصدارات الجديدة، التي تنشر مجموعة من القيم المجتمعية والإنسانية، كتاب «الهوى»، فكرة ورسوم فرنسيسكا دلأورتو، و«جواربي كثيرة» للكاتبة هنادا طه، و«فوشتاكاتو» للكاتبة مريم الجمال، وقصة «البحر الأزرق الكبير»، للكاتب شمع خان، وكتابي «عاصفة النيران» و«عملية رينو» للكاتبة لورين سانت جون.

ويتحدث الكتاب الصامت «الهوى» عن الحب، والنّسيان، والسّقوط والعودة من جديد إلى الحبّ.

ويسرد كتاب «جواربي كثيرة» حكاية جوارب ملونة ومجنونة الأشكال وبكل الألوان، فيما يطرح كتاب «فوشتاكاتو»، قصة طفلة اسمها نغم تشعر بالملل.

وتعرّف قصة «البحر الأزرق الكبير» الأطفال إلى جميع الحيوانات البحرية التي تعيش في بحر الخليج، ويتميز النص بالتكرار الذي يُمتِّع الصغار، كما يساعدهم على حفظ القصّة وقراءتها بأنفسهم، بما يعزّز لديهم الثقة بالذات، وينمي حبّهم للقراءة.

ويتحدث كتاب «عاصفة النيران» عن نجمة الفروسية الصاعدة كايسي بلو.

ويقدم كتاب «عملية رينو» الجزء الأخير من سلسلة روايات «الزرافة البيضاء» الشّهيرة، التي تتحدث عن قصة الصيّادين الذين يهاجمون حيوانات وحيد القرن الأبيض في ساوبونا، للحصول على قرونها، وينجحون في ذلك تاركين خلفهم طفل وحيد القرن يتيماً.