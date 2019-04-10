«ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير».. المقطوعات الموسيقية جاهزة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

انتهت الأوركسترا العالمية التي ستشارك في إحياء عرض «ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير»، من إنتاج مسرح المجاز، الذي يدشن احتفالات «الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019»، من تسجيل المقطوعات الموسيقية الخاصة بالعرض في العاصمة التشيكية براغ، تمهيداً للمشاركة في العروض الخمسة التي يستضيفها مسرح المجاز، خلال الفترة من 23 إلى 27 أبريل الجاري.

واختارت الأوركسترا استديوهات في براغ لتسجيل هذه المقطوعات، نظراً لما تتمتع به هذه الاستديوهات من شهرة عالمية وعمل احترافي. وشاركت المغنية والعازفة الجزائرية، سعاد ماسي، في تسجيل إحدى الأغنيات التي ستصاحب هذه الملحمة الفنية.

وتواصل الأوركسترا التدريبات في أرمينيا، بهدف الاستعداد لتقديم المقطوعات الحية، التي ستقدم بشكل مباشر أمام الجمهور خلال العرض على المسرح.

وأكد المدير التنفيذي لمسرح المجاز، طارق سعيد علاي، أن الأداء الذي ستقدمه فرقة الأوركسترا، ضمن العرض الذي يدشن احتفالات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، سيكون جزءاً من الجهد الإبداعي المتكامل لفريق العمل الكبير الذي يضم537 خبيراً ومختصاً وفناناً عالمياً من 25 جنسية، يقدمون للجمهور ملحمة فنية تحمل رسالة إنسانية تعكس أهمية التعدد والتواصل الثقافي، وتؤكد دور الكتاب في الازدهار، مشيراً إلى أن «ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير» سيكون عملاً تحكي عنه الأجيال المقبلة. وستتاح للجمهور متابعة «ألف ليلة وليلة.. الفصل الأخير» بثلاث لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، إذ يتضمن العمل العديد من الفنون التي يقدمها فريق عمل كبير من المؤدين، وتشمل التمثيل، والعروض الراقصة، وركوب الخيل، والألعاب البهلوانية، وأحدث المؤثرات السمعية والبصرية.