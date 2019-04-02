«أبوظبي للكتاب» في ألوان «هولي» ترسيخاً للتسامح

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شارك معرض أبوظبي الدولي للكتاب في فعاليات مهرجان الألوان «هولي»، الذي أقيم أخيراً في متنزه خليفة في أبوظبي. تأتي مشاركة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل الجاري، في مهرجان «هولي» للاحتفاء بجمهورية الهند ضيف شرف الدورة الـ29 من المعرض الذي يعد من أكثر معارض الكتب تنوعاً في المنطقة، وذلك ترسيخاً لمفهوم التسامح، عبر تسليط الضوء على التنوع الثقافي الغني الذي تحتضنه دولة الإمارات.

تضمنت الفعاليات الاحتفالية العديد من الأنشطة المتنوعة كرقصة المطر، والتقاذف بالألوان، وقرع الطبول الهندية. كما شهد المهرجان الذي نظمه المجلس الوطني للإعلام، والمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين، تحت رعاية وزارة التسامح، حضور السفير الهندي لدى الدولة نافديب سوري، الذي قدم الدعم للفعالية، ودعا لاستكشاف ودعم الإبداعات الأدبية والمشهد الثقافي الذي ستقدمه الإمارات والهند في معرض الكتاب خلال أبريل المقبل.

توفر مشاركة الهند في معرض أبوظبي الدولي للكتاب فرصة للمؤلفين والكتّاب والباحثين من ذوي الاهتمامات المشتركة، لتبادل المعارف، والنقاش حول مواضع الاختلاف والتشابه الفريدة بين البلدين، في مجالات الأدب والثقافة والفن والموسيقى والسينما وفنون الأداء. ومن المتوقع أن تستقطب هذه المشاركة اهتمام زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتمكّن المهتمين من اكتشاف واستغلال الفرص التي يقدمها المؤلفون والناشرون على مستوى المنطقة، إلى جانب عرض تراث دولة الإمارات العريق والغني، بالإضافة إلى إطلاع الجمهور على نتاجها الثقافي والأدبي.

تضمنت الاحتفالية فعاليات متنوعة كرقصة المطر وقرع الطبول الهندية.