«الثقافة» تعفي الناشرين في الإمارات من رسوم الترقيم الدولي للكتب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عن إعفاء جميع الناشرين في الدولة من رسوم الترقيم الدولي للكتب ISBN، بهدف تعزيز صناعة الكتاب في دولة الإمارات، ودعم مشروع النهضة المعرفية، الذي تشهده الدولة على مستوى النشر والتأليف والقراءة.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، أن «هذه الخطوة ستصبّ في مصلحة الارتقاء بواقع النشر المحلي، وتسهم في مضاعفة حقوق الناشرين والمؤلفين والقراء على حد سواء»، مشيرة إلى أن «هذا القرار جاء نتيجة الجهود والتعاون المشترك والمستمر بين الجمعية ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بما يترجم حرصنا المشترك على خدمة قطاع النشر وإثراء الحراك الثقافي في الدولة بشكل عام، وخلق بيئة حاضنة وداعمة للناشرين والمؤلفين والمبدعين».

وأضافت الشيخة بدور القاسمي: «تتجلى رؤيتنا بالجمعية في دعم الناشرين الإماراتيين بكل المجالات التي تخدم الارتقاء بأعمالهم، إذ نؤمن بأن النهوض بالنشر والثقافة في الدولة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وفي بناء اقتصاد المعرفة».

من جهتها، قالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي: إن «الوزارة تعمل مع شركائها على تمكين قطاع النشر من خلال سياسات واستراتيجيات توفر الحوافز المناسبة للناشرين المحليين والعالميين، لزيادة معدلات الإنتاج المعرفي والنشر في الدولة، بهدف تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، وترسيخ مكانة الإمارات منصة عالمية للنشر، ووجهة مفضلة للكتّاب والناشرين، بما يؤهل الإمارات للعب دور ريادي في قيادة هذه الصناعة إقليمياً».

وكانت الوزارة قد وقّعت مع الجمعية مذكرة تفاهم على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، في نوفمبر الماضي، بهدف دعم دور النشر الإماراتية وتشجيعها في الدولة، وعقد شراكات جديدة مع العاملين في القطاع لتقديم التسهيلات للناشرين الإماراتيين، كما أوصت بنود المذكرة بأن يعمل الطرفان على إثراء مكتبات الدولة بمحتوى إماراتي مميز وعالي الجودة، يثري الواقع الثقافي المحلي بالكثير من الخيارات.