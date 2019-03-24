«زايد.. ومسيرة البناء القيمي» يحتفي بكنز إماراتي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدر مركز «سلطان بن زايد» كتاباً جديداً يحمل عنوان «زايد.. ومسيرة البناء القيمي.. القيم المجتمعية في دولة الإمارات: قران الأصالة والمعاصرة»، للدكتور محمد فاتح صالح زغل، الباحث في مركز زايد للدراسات والبحوث، مدير تحرير مجلة الإمارات الثقافية.

وتحتفي الدراسة بالمنجز القيميّ والأخلاقي والإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من خلال الوقوف على أثره الراسخ فلسفةً وفكراً وفعلاً وقولاً في صياغة النظام القيميّ للمجتمع الإماراتي، المتمحور حول بناء الإنسان بوصفه أساس الحضارة، وكنز الإمارات وثروتها الباقية، إذ عوّل عليه - رحمه الله - في بناء الدولة الحديثة المحصّنة بقيم الأصالة والمعاصرة، وفي حماية منجزها المادي.

وقال المؤلف: إن «الإنسان هو أساس أي عملية حضارية، واهتمامنا بالإنسان ضروري، لأنه محور كل تقدم حقيقي مستمر. مهما أقمنا من مبان ومنشآت ومدارس ومستشفيات، ومهما مددنا من جسور وأقمنا من زينات، فإن ذلك كله يظل كياناً مادياً لا روح فيه، وغير قادر على الاستمرار.. إن روح كل ذلك الإنسان؛ الإنسان القادر بفكره، القادر بفنه وإمكاناته على صيانة كل هذه المنشآت، والتقدم بها والنمو معها».

وجاء الكتاب موزعاً على: مدخل، وتسعة فصول، وخاتمة.. عرّف الباحث في المدخل بمفهوم القيمة، وبيّن دور القدوة المجتمعية ممثلة في شخص القائد في بناء النظام المجتمعي، وخصص الفصل الأول للحديث عن المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وتجليات فكره في بناء الإنسان والوطن، وأفرد الفصول السبعة اللاحقة للحديث عن القيم المجتمعية في دولة الإمارات مرتبة حسب الأهمية.

المؤلف خصص الفصل الأول للمغفور له الشيخ زايد، وتجليات فكره.