حماقي يغني للأم.. 154 ألف مشاهدة في يوم واحد

المصدر: حياة الحرزي ـ دبي

ما يزيد على 154 ألف مشاهدة واستماع خلال يوم واحد من إطلاقها على «يوتيوب»، حققتها أغنية محمد حماقي الجديدة التي تحمل عنوان «أكتر وحدة حبتني»، والتي أطلقها النجم المصري بمناسبة احتفال العالم بعيد الأم هذا العام، في أول تعاون فني يجمعه بالمؤلف والملحن عزيز الشافعي الذي تولى كتابة وتلحين الأغنية الجديدة، فيما تولى مهمة التوزيع الموسيقي حسن الشافعي، مسجلة بذلك نسبة متابعة عالية تجاوزت 40 ألف استماع في أول 15 ساعة من إطلاقها الرسمي من قبل شركة «نجوم» للإنتاج الفني على صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، حيث نالت الأغنية الجديدة اهتماماً ومتابعة واسعين بين أوساط الجمهور المصري والعربي عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نجاح، يأتي اليوم بالتزامن مع إعلان انشغال النجم المصري محمد حماقي بوضع اللمسات الأخيرة على الكليب الغنائي المصور للأغنية، والمقرر إطلاقه بالتزامن مع هذه المناسبة الفريدة واحتفاء الأمهات بذكريات هذه اللحظات المفعمة بالمحبة وتجارب العطاء اللامحدود.

تم الإعلان بشكل رسمي عن استمرار تعاون المغني المصري مع نخبة من الشعراء والملحنين الجدد لاختيار أغاني ألبومه المقبل في موسم الصيف القادم، الذي يبدو أنه يعد بمفاجآت فنية جديدة من العيار الثقيل، ينشغل بها الفنان حالياً ليواصل مسيرة النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الأخير «كل يوم من ده» الذي فاجأ به النجم جمهوره وعشاقه داخل مصر وخارجها بإطلاق 20 أغنية جديدة، في سابقة هي الأولى من نوعها بعد غيابه عن سوق الألبومات الغنائية لأكثر من ثلاثة أعوام.

أمّا على صعيد المتابعات الرقمية لألبوم المغني المصري الأخير، فقد حققت أغنية «م البداية» ما يزيد على 19 مليوناً و547 ألفاً و532 مشاهدة واستماعاً عبر «يوتيوب»، فيما حققت أغنية «يا ستار» ما يزيد على ثمانية ملايين و641 ألفاً و622 مشاهدة رقمية، أما أغنية «قدام الناس» فنالت خمسة ملايين و59 ألفاً و691 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي نفسه، فيما نالت أغنية «كل يوم من ده» ما يزيد على ثلاثة ملايين و704 آلاف و146 مشاهدة، ليظل كليب أغنية «ما بلاش» من ألبومه السابق «عمره ما يغيب» صاحب المركز الأول من دون منازع في عدد المشاهدات الرقمية عبر «يوتيوب»، بعد أن حقق الفيديو المصور للأغنية ما يتجاوز 82 ملوناً و345 ألفاً و526 مشاهدة واستماعاً رقميين.