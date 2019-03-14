«أحلام» ولدت على أرض دبي تتألَّق في أمستردام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رافق براند دبي - الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي - وضمن مبادرته «بكل فخر من دبي»، ستة من أمهر صنّاع القهوة في دبي، ضمن مشاركتهم في حدث عالمي هو الأكبر من نوعه للمتخصصين في هذا المجال؛ وهو المهرجان العالمي للقهوة الذي عقد مطلع الشهر الجاري، في العاصمة الهولندية أمستردام.

جاءت التجربة في ضوء الهدف الذي أطلق من أجله «براند دبي» مبادرة «بكل فخر من دبي»، وهو دعم رواد الأعمال أصحاب الأفكار المتميزة والأحلام التي ولدت على أرض دبي، الذين اختاروا المدينة مقراً لمشروعاتهم، كون هؤلاء المبدعين يحملون، كلٍّ في مجاله، جزءاً من قصة نجاح دبي كمدينة يقصدها كل صاحب حلم يأمل تحقيقه، وشغف بالنجاح لا يلبث أن يجد في بيئتها ما يعينه على الوصول إليه، ضمن لوحة ترسمها طموحات كبيرة تحولت من أمل يراود الخيال إلى نجاحات أحرزتها مشروعات شقت طريقها نحو التميز.

المشاركون في هذه الرحلة، وهم الفائزون الستة في المسابقة التي نظمها «براند دبي»، بالتعاون مع موقع «ذا هانتر» في فبراير الماضي، وجاء فوزهم باختيار أكثر من 7000 شخص من محبي القهوة في دبي، أعربوا عن سعادتهم بهذه التجربة المهمة، التي وصفوها بأنها «ملهمة».

جدول مزدحم

وأعرب فريق براند دبي، الذي وجد إلى جوار الفائزين، خلال مشاركتهم في المهرجان العالمي، عن سعادتهم بالنتائج المتحققة من خلال هذه المشاركة، التي ازدحم جدولها اليومي بفعاليات ولقاءات واجتماعات وحوارات عدة، جمعت أعضاء الوفد بأقرانهم من مختلف أنحاء العالم، ولفيف من العاملين في هذه الصناعة العريقة التي يقدر حجمها عالمياً بأكثر من 100 مليار دولار.

وقالت مدير براند دبي، نهال بدري، إن «مبادرة (بكل فخر من دبي) تركز على تطوير الأساليب المناسبة، للمشاركة في دعم رواد الأعمال أصحاب المشروعات المتميزة في دبي»، مشيرة إلى أن القطاعات الخدمية تعد من أكثر القطاعات الواعدة في دبي، لارتباطها بالمجتمع بصورة مباشرة.

وأضافت: «مع الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها القهوة كأحد أشهر المشروبات المحببة للناس وأكثر السلع مبيعاً حول العالم، اخترنا أن تكون المسابقة لدعم رواد الأعمال الذين اختاروا التخصص في هذا المجال، لاسيما مع الازدهار الكبير الذي يتمتع به القطاع السياحي في دبي مع تزايد جاذبيتها كوجهة مفضلة للزيارة في المنطقة، وما تنتظره من نمو في هذا المجال مع استهداف زيادة أعداد السياح إلى أكثر من 20 مليون سائح بحلول 2020».

خلية نحل

من جانبها، قالت تنفيذي أول الدبلوماسية الثقافية في براند دبي، عائشة بن كلي: «كان جناح براند دبي في المعرض أشبه بخلية النحل، بما ضمه من أنشطة متنوعة جذبت أعداداً كبيرة من الزوار، الذين أسهم أيضاً في لفت أنظارهم التصميم المتميز للجناح، الذي زين أحد جوانبه عمل فني متميز من إبداعات الفنانة الإماراتية حصة العوضي، وهو عبارة عن لوحة كبيرة تبرز ارتباط الثقافة الإماراتية بمشروب القهوة العربية».

وأشارت إلى أن جانباً كبيراً من الزوار حرصوا على التعرف إلى هذه العلاقة الفريدة، التي جعلت من مشروب القهوة مكوناً من مكونات العادات والتقاليد الاجتماعية لهذا الجزء من العالم، وكان هذا الإقبال في حد ذاته مصدر سعادة لجميع المشاركين، الذين تمكنوا من عرض منتجاتهم من مشروبات القهوة، التي نالت استحسان الزوار من محبي القهوة حول العالم.

وأضافت بن كلي: شاركت في المهرجان مجموعة مختارة من أفضل المقاهي في دبي، تضم «نايت جار»، و«بي دي إل كوفي»، و«فارمرز»، و«اسبريسو لاب»، و«هوم بيكري»، و«الخيمي»، لافتة إلى أن فريق «براند دبي» حرص على تخصيص جلسة تعريف مشتركة لكل المقاهي، ثم جلستين خاصتين: الأولى لمقهى «اسبريسو لاب» بعنوان «القهوة الخاصة - رحلتي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، والثانية لمقهى «فارمرز» بعنوان «مزيج الصحة بنكهة القهوة الخاصة»، فضلاً عن مشاركة الفنان الإماراتي غانم مبارك، من خلاله رسوماته الإبداعية على أكواب القهوة.

وأعرب المشاركون في الرحلة عن تقديرهم للمبادرة الطيبة، التي كانت وراء مشاركتهم في هذا الحدث، إذ وصفوا تجربتهم بأنها مصدر إلهام لمزيد من التميز في مجال عملهم، بما خرجوا به من التجربة من دروس مستفادة عدة ورؤى لكيفية تطوير مشروعاتهم، مؤكدين أن الاحتكاك مع أفكار جديدة من مختلف انحاء العالم، والتعرف إلى أساليب مبتكرة في كيفية التعامل مع مشروب القهوة في جميع مراحل إعداده، تعد بمثابة نتائج مهمة حملوها معهم إلى دبي.

يذكر أن «براند دبي» يقوم بإطلاق وتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، الرامية إلى إبراز جوانب الإبداع في دبي بأوجهه المتعددة، بما في ذلك قطاع ريادة الأعمال الذي خصص له مبادرة «بكل فخر من دبي»، ويقوم من خلاله بتركيز الضوء على مشروعات ولدت على أرض دبي.. وحققت تميزاً لافتاً فيها.

الملوحي: أصبحت خبيراً محترفاً

قدم رائد الأعمال الإماراتي إبراهيم الملوحي، المتخصص في صناعة القهوة وصاحب «اسبريسو لاب»، الشكر إلى «براند دبي»؛ مؤكداً أن الدعم يعكس اهتمام دبي برعاية العلامات الإماراتية، وإيجاد البيئة الملائمة لنموها. وتناول الملوحي في لقاء خصص للمقاهي المشاركة تحت مظلة «براند دبي» قصته مع القهوة، وكيف استطاع أن يحول حلمه إلى واقع بالعمل والدراسة والاجتهاد، حتى بات خبيراً في فنون صناعتها وتحضيرها بشكل احترافي، بداية من اختيار البن وتحميصه وتحضيره وحتى تقديم القهوة.

المري وأهلي: معارف جديدة

أكد رائدا الأعمال الإماراتيان ومالكا مقهى «فارمرز»: فيصل المري وفيصل أهلي، أن الوجود في المهرجان مع نخبة من أفضل العاملين بالمجال شكل فرصة مهمة، لبناء وتوسيع شبكة العلاقات المهنية لاستكشاف الفرص ومناقشة الأفكار الكفيلة بتطوير الأعمال. وأشارا إلى أن حضور المهرجان، بدعم من «براند دبي»، أسهم في منح كل المشاركين خبرات ومعارف جديدة، تتضمن حلولاً إبداعية ومبتكرة مع أهمية الدور الذي تضطلع به مبادرة «بكل فخر من دبي»، كونها تركز على دعم الأفكار المتميزة، ضمن قطاع ريادة الأعمال.

الملا: مناسبة مهمة

قال المدير العام لمقهى «هوم بيكري»، عبدالله الملا، إن المشاركة في المهرجان العالمي للقهوة، كان لها العديد من الفوائد. وأكد أن المشاركة مثلت مناسبة مهمة للتواصل مع المنتجين والمشترين للقهوة، إضافة إلى التعرف إلى حلول أخرى حول الخدمات الأساسية، مثل التخزين والدعم اللوجستي ومعالجة البن وتقنيات التحميص.

وأضاف أن معظم العارضين أظهروا رغبة في دخول السوق الإماراتية، بما يحمله ذلك من الكثير من الفرص التجارية الواعدة، مشيراً إلى أنه استفاد على المستوى الشخصي، عبر التعرف إلى مجموعة كبيرة من الأشخاص العاملين في القطاع.

المرزوقي: تجربة غاية في التميز

رأى المالك المشارك لمقهى «بي دي إل كوفي»، عيسى المرزوقي، أن الاشتراك في مسابقة أفضل صناع القهوة في دبي، ومن ثم الاشتراك في فعاليات المهرجان العلمي، شكلا تجربة غاية في التميز أسهمت في مزيد من الظهور للمشروعات المشاركة، لافتاً إلى تنوع فعاليات المهرجان، لتشمل محاور عدة من هذه الصناعة العالمية؛ ما كان له كبير الأثر في الاطلاع على تقنيات وتجارب جديدة.

وأضاف أن المهرجان مثّل فرصة جيدة، ليس فقط للتعريف بأعمال المشاركين، ولكن أيضاً لعرض ملامح من الثقافة الإماراتية، في ما يتعلق بالارتباط بالقهوة.

فريد: بناء فرص

أعرب المدير العام لمقهى «الخيمي»، فريد أوينو، عن تقديره لهذه الفرصة، التي مكنته من بناء علاقات عمل جديدة، مع متخصصين في صناعة القهوة، بما في ذلك العديد من الأسماء المشهورة في هذا المجال، فضلاً عن الفرص التسويقية المتعددة مع مجموعة كبيرة من الشركاء المحتملين.

وقال إن المقاهي المشاركة في المهرجان، من خلال مبادرة «بكل فخر من دبي»، تعاونت معاً بشكل كبير، لتقدم لجمهور المهرجان انطباعاً إيجابياً، معرباً عن شكره للجهود التي بذلها فريق «براند دبي» لإنجاح هذه المشاركة.

سورينت: القطاع يشهد إبداعاً

قال المؤسس المشارك والمدير العام لمقهى «نايت جار»، ليون سورينت، إن دبي تضم عدداً كبيراً من المقاهي المميزة، والتي شاركت منها في المهرجان تحت مظلة «براند دبي» تعد أفضل مثال على مدى الإبداع الذي يشهده قطاع صناعة القهوة في الإمارة. وأضاف أن منصة «براند دبي» في المهرجان شهدت مجموعة من الأنشطة، إذ تمت دعوة الزوار لتذوق القهوة، والتعرف إلى ما يقدمه العارضون، منوهاً بأن المهرجان شكل فرصة للتواصل مع المختصين، ومنهم من أبدى رغبة في استيراد منتجات من دبي.

6

فائزين في مسابقة

أفضل صنّاع القهوة

في دبي، استعرضوا

منتجاتهم وتجاربهم،

أمام حشد كبير من

زوار المهرجان.