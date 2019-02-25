20 عملاً من «مواهب من الناس الجميلين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرضَ استوديو «مواهب من الناس الجميلين»، الذي يضم مبدعين من أصحاب الهمم تبدأ أعمارهم من 16 سنة، مجموعة من الأعمال الفنية لطلابه، خلال مناسبة خاصة في دبي. وتضمنت المجموعة التي عرضها الاستوديو خلال حفل افتتاح المكتب الجديد لشركة المحاماة الدولية ستيفنسون هاروود الشرق الأوسط بدبي؛ 20 عملاً، تناولت موضوعات مختلفة أبدعها الطلبة باستخدام وسائط متنوعة. وقالت المؤسس والمدير العام للاستوديو الذي يقع في حي الفهيدي بدبي، ويمي دي ماكير: «لقد أتاحت هذه الفرصة لطلابنا الموهوبين عرض إبداعاتهم، ويعد الحدث دافعاً لهم لمتابعة شغفهم بالفنون».