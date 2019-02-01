«الإمارات اليوم» تهدي «علمني زايد» لدار زايد للثقافة الإسلامية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أهدت صحيفة «الامارات اليوم» كتاب «علمني زايد» لدار زايد للثقافة الإسلامية في عجمان، وسلم مدير مكتب رئيس التحرير، الزميل يوسف أحمد، الكتاب لمديرة فرع عجمان بالإنابة، الدكتورة فاطمة آل علي، بحضور رئيس قسم الخدمات المساندة، محمد المرزوقي.

وثمّنت فاطمة آل علي، زيارة «الإمارات اليوم» للدار، معتبرة كتاب «علمني زايد»، الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، خطوة مميزة في تعريف الأجيال الصاعدة بحكمة القائد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بطريقة مبسطة تحاكي عقول الأطفال واليافعين.