«الشارقة» حاضرة بتجربتها في اليوبيل الذهبي لـ «القاهرة للكتاب»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تشارك هيئة الشارقة للكتاب في فعاليات الاحتفاء باليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يكمل هذا العام مسيرة نصف قرن من الثقافة والإبداع، وتستمر دورته الـ50 حتى الخامس من فبراير المقبل.

واستضاف جناح الهيئة في المعرض نخبة من الأدباء والمثقفين والناشرين المصريين، الذين اطلعوا على التجربة الثقافية لإمارة الشارقة، وتعرّفوا إلى أهم الملامح الحضارية والتاريخية لمشروع الشارقة الثقافي، الذي يمتد إلى أربعة عقود، كما استمعوا إلى شرح عن طبيعة الأحداث والفعاليات الثقافية التي تحتضنها الإمارة سنوياً، مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، والدور الذي تلعبه مدينة الشارقة للنشر، أول مدينة حرّة للنشر في العالم.

من جهته، أكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، أن «الروابط التي تجمع دولة الإمارات مع مصر أخوية، وجذورها عميقة وتاريخية»، مشيراً إلى أن التبادل المعرفي والثقافي بين البلدين يعكس في حضوره قيمة إنسانية كبيرة ومهمة عملت على رفد الحِراك الثقافي العربي بكثير من المضامين والمعارف القيّمة.

وأضاف أن «معرض القاهرة له خصوصية في الوطن العربي، كونه يمتاز بثقل ثقافي وأدبي امتد إلى نصف قرن من الزمن، فهذه التظاهرة الثقافية باتت رائدة في مجال العمل الثقافي، واحتفت بنماذج أدبية مشرقة أسهمت في إثراء الواقع الأدبي والإبداعي العربي بكثير من الأعمال الأصيلة».

وتابع العامري: «وجودنا اليوم يطلّ على الثقافة المصرية في أبهى أوقاتها، لنكون شركاء في كتابة فصل جديد من فصول العمل الثقافي المشترك، كما أنها فرصة مثالية لنطلع نظرائنا وشركائنا من مختلف القطاعات العاملة في المجال على مشروع إمارة الشارقة الثقافي، ونؤكد نهج التعاون والتواصل مع الجميع خدمةً لحاضر ومستقبل الثقافة العربية».

وشهد جناح الهيئة المشارك في المعرض سلسلة زيارات لعدد من الشخصيات الرسمية، ورؤساء المؤسسات الثقافية، ونخبة من الأدباء والكتّاب والمثقفين.

ويحتفي معرض القاهرة هذا العام بالجامعة العربية ضيف شرف دورة يوبيله الذهبي، كما يكرّم اسم الراحل الدكتور ثروت عكاشة، الذي شغل منصب وزير الثقافة المصري، والدكتورة سهير القلماوي، وهما شخصيتا العام الثقافية، إلى جانب ذلك يجمع نحو 169 ناشراً من 35 دولة.

إقبال على إصدارات «ثقافية الشارقة»

تشهد إصدارات دائرة الثقافة بالشارقة في معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالاً كثيفاً من الزوّار، حسب مسؤول الاتصال الحكومي في الدائرة ومندوبها إلى المعرض، خالد مسلط، الذي أفاد بأن «ثقافية الشارقة» تشارك بعشرات العناوين في حقول مختلفة (الروايات، قصص قصيرة، مسرح، شعر، دراسات فن تشكيلي، وأدب طفل) ومعظم العناوين فازت بجائزة الشارقة للإبداع العربي في دورات سابقة، إضافة الى المجلات الصادرة عن الدائرة.

وأضاف: «من خلال التواصل مع الزوّار عموماً، والإعلاميين والمثقفين خصوصاً تلمسنا مدى التقدير والاحترام الذي تحظى به الإمارات والمشروع الثقافي للشارقة».

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، الدكتور هيثم الحاج علي، عن سعادته لمشاركة دائرة الثقافة بالشارقة في الدورة الـ50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بإصدارات جديدة ومتنوّعة، لاسيما أنها للجيل الجديد من الشباب الواعد.

• 5 فبراير المقبل يختتم المعرض فعاليات دورته الـ50، التي تجمع 169 ناشراً.