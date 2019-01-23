وفد ماليزي يطلع على نوادر «مركز جمعة الماجد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زار وفد أكاديمي ماليزي، أول من أمس، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، بهدف التعرف إلى المركز والخدمات التي يقدمها، إضافة إلى بحث أوجه التعاون المستقبلي.

وكان في استقبال الوفد المدير العام للمركز، الدكتور محمد كامل، وجرى بحث العديد من القضايا الثقافية، خصوصاً ما يتعلق بالمخطوطات التي يقتنيها المركز، وكيفية تسهيل وصول الباحثين والدارسين إليها، من خلال فهرستها وإتاحة تلك الفهارس على المنصات الإلكترونية.

وجال الوفد في أقسام المركز، واطلع في قسم المكتبات الخاصة على نوادر الكتب وعلى الشخصيات العلمية والثقافية التي تبرّعت بمكتباتها لتكون ضمن خزانة المركز. كما زار الوفد المعمل الرقمي، واطلع على طرق تحويل الكتب إلى مواد رقمية. وكان خاتمة الزيارة قسم المخطوطات، ليشاهد الضيوف عدداً من الأصول التي تعود إلى مئات السنين، كما شاهدوا خزانة الفهارس العالمية.