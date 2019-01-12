«الجنادرية» يسدل الستار على دورة «وفاء وولاء»

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم

أسدل المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)، في دورته الـ33، والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، أمس، الستار على فعاليات وأنشطة وبرامج المهرجان.

وحقق المهرجان، الذي حمل شعار «وفاء وولاء» على مدى 21 يوماً، نجاحاً لافتاً، واجتذب آلاف الزوار الذين توافدوا بشكل يومي وسط منظومة متكاملة من الأنشطة الثقافية والتراثية والفنية والرياضية والترفيهية، إضافة إلى أجنحة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وأجنحة دول مجلس التعاون الخليجي وجناح ضيف الشرف (إندونيسيا)، وكذلك مشاركات إمارات المناطق والمحافظات والأجنحة التراثية.

ومثل المهرجان تظاهرة قدمت نموذجاً للنسيج الاجتماعي والثقافي المتنوع الذي تعيشه المملكة، ويجسد الوحدة الوطنية لأبناء الوطن الذين التقوا على أرض الجنادرية، إذ وقف الزوار أمام حضارة السعودية، مستعيدين ذكرى البدايات من صفحات التاريخ، مطلعين على ماضيها ومكانتها ومنجزاتها وثقافاتها المتنوعة وإرث إنسانها ومكانها، فاتحين نافذة على مستقبلها الواعد.

ونظم المهرجان عدداً من الندوات في برنامجه الثقافي، منها ندوات «العلاقات السعودية الإندونيسية.. آفاق وتطلعات»، و«الهوية الوطنية في زمن التجاذبات والتحولات الفكرية»، و«القدس مفتاح السلام للصراع العربي - الإسرائيلي» و«المرأة في رؤية المملكة 2030»، و«الأمن السيبراني في المملكة». واستمتع رواد المهرجان طيلة الأيام الماضية بالعديد من أمسيات الأدب الشعبي، إذ نظمت سبع أمسيات شعرية على مسرح قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، من بينها أمسية نسائية.

وشهد المهرجان مشاركات فاعلة متنوعة، قدمها العديد من مؤسسات الدولة وأجهزتها ووزاراتها، التي قدمت خدماتها للزوار، وعرّفتهم بالكثير من الأنظمة والقوانين، التي تخدم الوطن والمواطن.

وتعرّف زوار الجنادرية، من جانب آخر، على مناطق الجذب السياحي والمناطق الأثرية في أنحاء المملكة، من خلال جناح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عبر شاشات العرض والمطويات والمطبوعات.

واحتضن المهرجان أجنحة المناطق، التي شاركت بموروثها الشعبي، إحياء لتراث الآباء والأجداد من خلال برامج وفعاليات مميزة، منها العروض الشعبية، والحرف اليدوية، والمقتنيات التراثية، والمأكولات الشعبية، والندوات والأنشطة الثقافية، بمشاركة أكثر من 700 عارض في الفرق الشعبية، لكلٍّ من: السعودية، والإمارات، والبحرين، وعُمان.

وتميّز مهرجان الجنادرية، هذا العام، بمشاركة واسعة من دولة الإمارات وسلطنة عُمان ومملكة البحرين، وضيف شرف المهرجان إندونيسيا، إذ عكست المشاركات الثقل التاريخي والحضاري والثقافي لها.