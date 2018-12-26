«تبون تقرون؟» تختتم فعالية القراءة للأطفال المرضى

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت مبادرة «تبون تقرون؟»، أمس، فعالية القراءة التي نظمتها مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، برعاية الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيسة ومؤسِّسة المبادرة، احتفالاً بمرور خمس سنوات على إطلاق هذه المبادرة، لتحقيق الدعم النفسي للأطفال المرضى بمستشفيات الدولة.

وأعربت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، عن امتنانها لجميع من شارك في نجاح فعالية القراءة، معربة عن سعادتها بمشاركة الطالبة الإماراتية علياء المنصوري، الفائزة في مسابقة «الجينات في الفضاء» بولاية فلوريدا، في المبادرة، وبمشاركة شركة «بداية» للإعلام، من خلال فريق «افتح يا سمسم» بقراءة القصص للأطفال.

وأعربت الشيخة شما، عن أملها أن تسهم هذه المبادرة في تحفيز أفراد المجتمع للانضمام إليها، وتسخير إمكاناتهم من أجل بناء جيل واعد من عشاق القراءة والكتب، وتحفيز مفهوم القراءة والاطلاع في مجتمع دولة الإمارات، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي عاصمة عالمية للثقافة ومنارة للعلم والمعرفة، تسهم في بناء جيل جديد من العلماء والمفكرين والمبدعين.

يذكر أن مبادرة «تبون تقرون» تعدّ أحد قطاعات مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، إذ افتتحت 14 ركناً للقراءة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وسلمت 14 عربة مستشفى، ووفرت أكثر من 7000 كتاب، وبدأت المبادرة بتطبيق برامج المتطوّعين في بعض المستشفيات لتعزيز الخدمة المجتمعية.

وتهتم مبادرة «تبون تقرون؟» بتوفير بيئة دافئة ومحفزة وممتعة للأطفال أثناء إقامتهم في المستشفى، من خلال تقديم كتب وقصص للمساعدة في تعزيز الشفاء من خلال القراءة، ودعم عملية إعادة التأهيل من خلال الإثراء التعليمي.

• 7000 كتاب وفرتها المبادرة، وافتتحت 14 ركناً للقراءة في جميع أنحاء الدولة.