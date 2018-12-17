«عوافي».. 3 أشهر مع الفعاليات الأصيلة على كورنيش القواسم

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

انطلقت، أول من أمس، مهرجان عوافي التراثي، الذي يحتفي بالتراث الثقافي والحضاري العريق، الذي تتمتع به إمارة رأس الخيمة، ليتيح لزواره من كل الأعمار فرصة اختبار تجارب وفعاليات أصيلة.

وشهد حفل الافتتاح حضور الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، هيثم مطر، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات. وشهد افتتاح المهرجان فعاليات متنوعة، بما فيها القرية التراثية، والعروض الحيّة التي أدتها فرقة الشرطة الموسيقية، وفرقة دبا الحربية. وتنظم نسخة هذا العام من المهرجان على كورنيش القواسم، وتمتد على مدار ثلاثة أشهر، إذ تستمر حتى 15 مارس المقبل. ويضم مهرجان عوافي سلسلة من الفعاليات، من الفنون والحِرف إلى العروض الثقافية والأنشطة الترفيهية الحيّة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، هيثم مطر: «ندعو الجميع إلى زيارة المهرجان، الذي يتيح فرصة لاختبار ثقافة عريقة وتراث غني».