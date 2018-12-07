المصدر: دبي - الإمارات اليوم

على هامش ندوة «الجواهري معاصراً»، التي عقدت يومي 14 و15 أكتوبر الماضي، أصدرت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كتاب «يا دجلة الخير.. مختارات من قصائد الجواهري»، ضمن سلسلة «الفائزون 49»، واحتوى على مقدمة وضعها المدير التنفيذي لمؤسسة العويس الثقافية، الأديب عبدالإله عبدالقادر، الذي أعد الكتاب واختار القصائد التي وصل عددها إلى 18 قصيدة من مختلف أغراض الشعر، التي تناولها الجواهري خلال مسيرته الشعرية الطويلة.

ونال الشاعر العراقي الراحل محمد مهدي الجواهري، جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية عام (1990 - 1991)، مفتتحاً بذلك باباً جديداً في الجائزة «الإنجاز الثقافي والعملي»، تقديراً لمكانته الكبيرة في الشعر العربي المعاصر.

ويأتي الكتاب استكمالاً لمشروع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الهادف إلى تزويد المكتبة العربية بكتاب نفد من المكتبات لكل فائز بالجائزة تعاد طباعته وفق معايير حديثة، ومن هذه الإصدارات: «مقدمة في النقد الأدبي» للدكتور علي جواد الطاهر، «من الذي سرق النار.. خطرات في النقد والأدب» للدكتور إحسان عباس، «الدراسة الأدبية والوعي الثقافي» للدكتور مصطفى ناصف، «تجديد الفكر العربي» للدكتور زكي نجيب محمود، «آفاق العصر» للدكتور جابر عصفور، «الفن والحلم والفعل» للدكتور جبرا إبراهيم جبرا، «الراوي.. الموقع والشكل» للدكتورة يمنى العيد.

وتقوم المؤسسة - ضمن خطتها الرامية إلى نشر الثقافة وتعميم الفائدة - بإهداء تلك الكتب إلى من يرغب، وكذلك تزويد المكتبات العامة ومكتبات الجامعات بهذه الإصدارات.