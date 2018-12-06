«الإمارات للآداب» تنظم دورة في «الدراما»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة الإمارات للآداب، في يناير المقبل، دورة في كتابة الدراما، يقدمها الكاتب المسرحي الأسترالي، أليكس براون، على مدار تسعة أسابيع.

وأعلنت المؤسسة، في بيان، أن براون سيعرض أسرار ومهارات الكتابة للمسرح، خلال الدورة الموجهة إلى الذين يرغبون في الكتابة للمسرح، أو كتّاب المسرح الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم.

وسيبرز براون كل ما يلزم لالتقاط فكرة وتشكيلها درامياً، وتحويلها من الورق إلى عمل مسرحي ناجح. وتُتوج أعمال المشاركين في الدورة بإتاحة الفرصة لهم بقراءة مسرحياتهم ذات الفصل الواحد في مهرجان طيران الإمارات للآداب، في شهر مارس المقبل.

وسيستكشف المشاركون، على مدى الأسابيع التسعة، جميع جوانب الكتابة المسرحية، وسيتعرفون إلى استراتيجيات بناء الحوار والشخوص، وتشكيل اللغة المسرحية، وخلق التوتر الدرامي، وحس السخرية والفكاهة.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، إيزابيل أبوالهول، إن «أليكس براون ساعد المئات من الكتّاب الموهوبين، وتوفر مؤسسة الإمارات للآداب هذه الفرصة للكتّاب في دولة الإمارات، لاكتساب مهارات الكتابة المسرحية من خلال التعلم على يد واحد من أشهر كتّاب المسرح العالميين». وستنطلق الدورة في السادس من يناير المقبل، بمقر مؤسسة الإمارات للآداب في منطقة الشندغة التاريخية. وسيتم تقديم قراءات المسرحيات التي يكتبها المشاركون ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، في الثالث من مارس المقبل.

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أسابيع مدة الدورة التي تنطلق في السادس من يناير المقبل.