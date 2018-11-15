«ثقافة أبوظبي» في «الكويت للكتاب» بـ 436 عنواناً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في الدورة الـ43 من معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي انطلق أمس، بجناح يعرض ما يقارب 436 عنواناً من إصداراتها التي تلقى روّاجاً.

وزار وزير الإعلام الكويتي، محمد الجبري، جناح الدائرة، بعد افتتاح المعرض، الذي يستمر إلى 24 نوفمبر الجاري، ورافقه في جولة على الجناح المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي، وأطلعه على مشروعات النشر التي تشرف عليها الدائرة.

وقال آل علي إن «معارض الكتب توفر منصة للحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات، ونتطلع في الدائرة، من خلال مشاركتنا في معرض الكويت، لإبراز المنجز الثقافي الإماراتي في صناعة الكتب والنشر والإبداعي والفني والتراثي والمتاحف، من خلال تسليط الضوء على المشهد الثقافي الغني في أبوظبي، عبر استعراض تجارب ثقافية مميزة تحتضنها الإمارة». وأضاف أن «ذلك التعريف بالإبداع الثقافي الإماراتي يتيح لنا الفرصة للتخطيط ولتطوير واختيار شركاء جدد في السوق الكويتية، إلى جانب عقد اتفاقات شراكة وتعاون مع دور النشر والمؤسسات الثقافية التي تُعنى بصناعة الكتاب والنشر».

وتابع آل علي: «نسعى أيضاً إلى تسليط الضوء على المشروعات والأفكار التي ستطرح في الدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، تأكيداً على مكانته منصة عالمية لطرح آخر ما توصلت إليه صناعة النشر في العالم، وكملتقى عالمي لتبادل الأفكار والخبرات، وطرح المبادرات الخلاقة لدعم الكتاب والقارئ، وذلك حرصاً على مواكبة المستجدات في عالم النشر، خصوصاً مع وجود إنجازات حققتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على مدار السنوات الماضية في مجال النشر، ونتطلع إلى مزيد منها لإبراز الوجه الثقافي والحضاري لدولة الإمارات».

وتعرض دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في جناحها المشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب، مجموعة من أهم العناوين الصادرة عن مشروع «كلمة» للترجمة، الذي يسعي إلى إحياء حركة الترجمة في العالم العربي. كما تعرض الدائرة عناوين مشروع «إصدارات» المختص بنشر دراسات ومؤلفات الكتّاب والباحثين في مختلف المجالات.

تسليط الضوء على المشهد الثقافي الغني في أبوظبي.