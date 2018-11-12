«صناعة اللوم».. رحلة مع المباعد بين العشاق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عن مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، صدر كتاب «صناعة اللوم: المساءلة ما بين الاستخدام وإساءة الاستخدام» للباحث البريطاني ستيفن فاينمان، الذي نقله إلى العربية ماهر الجنيدي، وراجع الترجمة فخري صالح.

يتناول الكتاب، الذي يعدّ أحد أحدث كتب الثقافة المؤسسية المعاصرة التي ألفها ستيفن فاينمان، البروفيسور في السلوك المؤسسي في مدرسة الإدارة في جامعة باث، بأسلوب أدبي سلس، مبنيّ على انطباعاته ورصيده المعرفي، مختلف جوانب مسألة إشكالية هدامة وبنّاءة في الآن ذاته، وهي اللوم.

ينطلق «صناعة اللوم» من مسألة أن الأمور كلما اتخذت مساراً خاطئاً، قادتنا الغريزة الأولى في كثير من الأحيان إلى البحث عن شخص نلقي عليه اللوم. فاللوم يقسم مجتمعنا بطرق لا حصر لها، إذ يغرس بذور الحقد والانتقام، ويباعد بين العشاق، ويفصم عرى الصداقة بين زملاء العمل، ويبعثر المجتمعات، ويشرخ الأمم. ومع ذلك، فإن اللوم إذا ما تم وضعه وإدارته بشكل مناسب، يحمي النظام الأخلاقي ويعزّز المسؤولية القانونية.

يستكشف فاينمان في الكتاب تلك الثغرة الكامنة في اللوم، ويأخذ القارئ في رحلة عبر مشاهد اللوم المريرة أحياناً والمستحقة أخرى. وانطلاقاً من رحلة تاريخية ممتعة، يركّز الكتاب على جذور اللوم ومظاهره. وفي نهاية الكتاب ، الذي يتألّف من نحو 200 صفحة، يطرح فينمان سؤالاً حول الكيفية التي يمكن لنا فيها أن نخفف من آثار اللوم المسببة للتآكل.