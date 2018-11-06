20 % خصماً من «الشارقة للنشر» لصنّاع الكتاب

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت مدينة الشارقة للنشر، المنطقة الحرّة الأولى من نوعها في العالم المختصة بخدمة قطاع النشر والطباعة، عن منح مختلف المؤسسات المتخصصة في القطاع، ودور النشر، والعاملين في صناعة الكتاب خصماً يصل إلى 20% على مختلف الخدمات التي تقدمها المدينة، على مدار أيام المعرض. جاء الإعلان عن هذه الخطوة، على هامش مشاركة مدينة الشارقة للنشر في فعاليات الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ويأتي الإعلان عن الخصومات في إطار حرص المدينة على جذب أكبر عدد من الناشرين والعاملين والمهتمين بقطاع النشر، حيث تشمل الخدمات حزمة واسعة من أعمال النشر، والتأليف، والترجمة، والطباعة، والتخزين، والتوزيع، وغيرها من الخدمات المرتبطة بمجال صناعة الكتاب. وقال مدير مدينة الشارقة للنشر سالم عمر سالم: «نسعى عبر هذه المبادرة وغيرها إلى جذب أكبر عدد من الناشرين والعاملين في مجال النشر، بما ينسجم مع الحراك الثقافي الذي يسود إمارة الشارقة ودولة الإمارات، ويترجم رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في رفد المشهد الثقافي من خلال التفاعل المبني على التواصل، والحوار المثمر الذي يولّد حالة متقدمة من الوعي الشامل لدى مختلف العاملين والمتخصصين في المجالات الأدبية والفكرية».