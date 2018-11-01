سلطان يكرّم رفيقة الدرب بـ «إكليل الشارقة»

أهدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رفيقة الدرب وشريكة السهر والتعب والنجاح، كما وصفها سموه في قصيدة كتبها لسموها وألقاها أمام نخبة من الحضور، بعنوان «إكليل الشارقة»، وهي هدية خاصة أراد من خلالها سموه تكريم عطاء سموها، وتقديراً منه لدورها في رعاية الأسرة والثقافة، والسهر على خدمة القضايا الإنسانية في الدولة وخارجها.

وقدّم سموه الشكر والتقدير لقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على ما قدمته من عطاءات مستمرة للمرأة والطفولة والناشئة، ومكافحة الأمراض المستعصية، قائلاً «ولو شكرنا جميع من كان يعمل، فهم كُثرٌ، لا نستطيع أن نحصيهم عدداً، ولكن نريد أن نقدّم لمن عملَ واجتهد وثابرَ تكريماً من الشارقة»، وأهدى سموه إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قصيدةً في تكريمها بعنوان «إكليل الشارقة»، وقام سموه بتكريم سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بـ«إكليل الشارقة» تكريماً لعطاء سموها الكبير واللامحدود في مجالات الإنسانية ومساعدة الفقراء والأيتام، وغيرها من مجالات العطاء المستمر بلا توقف، وتسلمت التكريم الرئيس التنفيذي لمكتب سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، نورة أحمد النومان.