عبدالله النعيمي: مكتبة في كل بيت عربي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أكد مدير المشاريع في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عبدالله النعيمي، أن «تحدي القراءة العربي» يبحث عن الطلاب العرب أينما كانوا، فطموح التحدي أن يكون هناك مكتبة في كل بيت عربي، وأن يكون الطالب العربي أكثر قراءة من أي طالب في العالم. ولفت إلى أن طموح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي، يزداد عاماً بعد عام، فهو عاشق للتحديات، وعاشق لهذا المشروع، ولهذا سيكون التحدي في الدورة الرابعة أكثر عمقاً، وأكثر عدداً من حيث المشاركين.

وأشار النعيمي إلى أن «التحدي وصل اليوم إلى إشراك 20% من إجمالي الطلاب العرب، وهذا إنجاز عظيم، فالنوعية الجيدة هو ما يسعى التحدي إلى إخراجها من الطلاب العرب، فالإنجاز الحقيقي هو دعم هذه النخب ليكونوا قادة المستقبل».