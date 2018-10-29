الظنحاني شخصية العام الثقافية لجائزة الإبداع الهندية

المصدر: دبي والفجيرة - الإمارات اليوم

تسلّم الشاعر الإماراتي خالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، جائزة شخصية العام الثقافية الدولية لجائزة الإبداع الأدبية الهندية (شيرنثانا)، في احتفالية ثقافية شهدتها دبي في فندق فلورا غراند لتكريم فائزي الدورة الـ18 للجائزة، التي تنظمها جمعية شيرنثانا الثقافية الهندية، التي باتت حدثاً سنوياً دولياً ينتظره أدباء ومثقفو الهند والعالم.

وقام الأديب الهندي الشهير البروفيسور كي. ساتشداناندان بتسليم الظنحاني جائزة شخصية العام الثقافية، تقديراً لجهوده في العمل الثقافي والأدبي، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الإمارات والهند.

وألقى الظنحاني كلمة عقب تسلّمه الجائزة، قال فيها: «إنه شرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة المرموقة، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز ليس بمسيرتي الثقافية الشخصية، وإنما بدولة الإمارات التي صنع لنا فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مجداً وتاريخاً نفخر بهما، وعلّمنا كيف نحب ونتسامح ونتعايش مع الشعوب والثقافات المختلفة».

وعرّج رئيس جمعية الفجيرة على العلاقات الهندية الإماراتية التاريخية، موضحاً أن الشيخ زايد، رحمه الله، نقل هذه العلاقات إلى آفاق متقدمة عندما قام بزيارة الهند عام 1975، تلك الزيارة التاريخية التي كانت بمثابة حجر الأساس للعلاقات الراسخة البنيان، والقائمة بين البلدين حتى اليوم، وفي المستقبل.

وأكد الظنحاني أن الثقافة والتجارة، منذ أقدم الأزمان، لعبتا دوراً مهماً في إقامة وتوطيد واستمرار الصلات والروابط بين الهند والعرب بشكل عام، والهند والإمارات بشكل خاص.