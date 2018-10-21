4 أيام مع فنون «الحفر» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب، أخيراً، ورشة عمل «الحفر على الجبس والخشب»، بمتحف المسكوكات في حي الفهيدي بدبي. وخلال الورشة التي استمرت أربعة أيام، قدم متخصصان في هذا المجال، للمشاركين فنون الحفر على الجبس والخشب، وتابعوا دروساً نظرية لزيادة معرفتهم بالمباني التاريخية العريقة، وما يظهر عليها من فنون لتزيين أبوابها الخشبية باستخدام أعمال الحفر، ونوافذها المزينة بأعمال الجبس، وحفر النقوش القديمة.

كما انخرط المشاركون في التدريبات العملية التي ساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة.