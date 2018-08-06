الظاهري والعميمي يسلِّطان الضوء على «الراهن الروائي»

المصدر: ساو باولو - الإمارات اليوم

ناقشت ندوة «الراهن الروائي»، التي أقيمت ضمن فعاليات اختيار الشارقة ضيف شرف الدورة الـ25 من معرض ساو باولو للكتاب، راهن الرواية العربية أمام القُراء البرازيليين.

واستضافت الندوة، التي أدارتها الكاتبة أسماء الزرعوني، الكاتب ناصر الظاهري، والروائي سلطان العميمي، اللذين سلطا الضوء على الدور الذي تلعبه الرواية في المشهد الثقافي العربي.

وقدّم الظاهري قراءة تاريخية لظهور الرواية في الأدب الإماراتي، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحديث عن الرواية في الإمارات من دون الحديث عن التعليم، والقصة القصيرة، مؤكداً أن الرواية الإماراتية خرجت من معطف القصة القصيرة.

بينما قال سلطان العميمي إن «الاحتفاء بالرواية لم يكن عربياً فحسب، بل عالمي، ويظهر ذلك في تتبع أشهر الجوائز الأدبية، فمعظمها يذهب إلى الرواية».