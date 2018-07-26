فرج بن حمودة ضيف برنامج «عام زايد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف حلقة الغد من برنامج «عام زايد»، على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، فرج علي بن حمودة، الذي يتابع رواية شهاداته ومواقفه مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حلقة مميزة، حيث كان شاهد عيان على التحولات التي رافقت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أسّس صرحه الوالد القائد الشيخ زايد بن سلطان، كما كان شاهداً على عبقرية قائد حوّل المستحيلات إلى حقائق ونجاحات في جميع المجالات، قوامها وطن قائم على الإنسان.

ويواصل فرج بن حمودة شهاداته عن المغفور له الشيخ زايد، حيث يتحدث عن الهجن ودور الراحل الكبير في التأسيس لهذه الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي، كما يتوقف عند مسابقات «مزاينة» الإبل، التي اهتم بها الشيخ زايد بن سلطان، وحرص على حضور فعالياتها المتنوعة، إلى جانب اهتمامه الكبير بكل الأنشطة التراثية والثقافية.

ويأتي إطلاق مؤسسة دبي للإعلام للبرنامج الجديد «عام زايد»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اعتماد عام 2018 «عام زايد»، وليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وبالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لميلاد الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس وبناء ونهضة الدولة، إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محلياً وعربياً ودولياً.

ويركز البرنامج الجديد على المبادرات والفعاليات المصاحبة لهذا العام، التي يمكن من خلالها توثيق رؤية «عام زايد» تلفزيونياً، كما يستضيف عدداً كبيراً من شخصيات الرعيل الأول التي عاصرت المغفور له، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية، التي تبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها شخصية الشيخ زايد التاريخية، ومبادئه وقيمه العالمية، كمثال لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم، ومن أكثرها إلهاماً في صبره وحكمته ورؤيته الثاقبة.

• فرج بن حمودة كان شاهداً على عبقرية قائد حوّل المستحيلات إلى حقائق.