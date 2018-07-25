«دبي للثقافة».. تقيم ورشة للحفر على الجبس والخشب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقيم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، ورشة عمل «الحفر على الجبس والخشب»، بالتعاون مع إدارة التراث العمراني ببلدية دبي، لغاية يوم غدٍ، وذلك في متحف المسكوكات بحي الفهيدي التاريخي في دبي.

وخلال الورشة سيتم شرح كيفية الحفر على الجبس والخشب، وطرق استخدام هذه المواد في تزيين أبواب المباني التاريخية، والطرق التي اعتمد عليها الحرفيون بالحفر على الخشب، والنقش على الجبس، وتم عرضه على الزوار، بهدف تثقيفهم حول المعلومات المعرفية التي تخص المباني التراثية في الإمارات، بهدف تعزيز الهوية الثقافية للإمارة، والتبادل الثقافي مع السياح القادمين إليها.

وتقام الورشة بطابع ممتع، حيث يعتمد القائمون عليها أساليب شيقة تعمل على ترسيخ المعلومات الجديدة في أذهان الزوار، خصوصاً الأطفال منهم، ما يساعدهم على تعلم حرفة جديدة. ويأمل المنظمون للورشة أن تساعد الفعالية في زيادة عدد زوار متحف المسكوكات، والتعريف بمعروضاته التاريخية القيمة.

يشار أن «دبي للثقافة» تدير16 موقعاً تراثياً في دبي، حيث يعرض كل واحد منها جوهر المدينة وتراثها الغني، بدءاً من التحف الرائعة وحتى مجموعات العملات، وتوفر كثيراً للراغبين في الاستكشاف والتعلم. إضافة إلى متحف الاتحاد، الذي يروي القصة الملهمة لاتفاقية الاتحاد في عام 1971، من خلال عيون الآباء المؤسسين.