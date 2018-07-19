«تراث الإمارات» يشارك في «الأسبوع الإماراتي - الصيني»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشارك نادي تراث الإمارات، ممثلاً بمركز زايد للدراسات والبحوث وإدارة القرية التراثية، في فعاليات «الأسبوع الإماراتي - الصيني»، الذي انطلقت فعالياته، أول من أمس، في منارة السعديات، ويستمر حتى 24 من يوليو الجاري، بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني للبلاد، اليوم، حيث يهدف إلى إبراز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون التجاري والتبادل الثقافي وعلاقات الصداقة والتقارب بين الشعبين الإماراتي والصيني.

جاءت مشاركة النادي بعرض وشاح ودرع من معرض الشيخ زايد، التابع لنادي تراث الإمارات، قدما للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1990، إبان زيارته التاريخية لجمهورية الصين الشعبية، حيث كان أول رئيس دولة خليجي يزور الصين، واستقطبت اهتماماً ملحوظاً، كما شارك النادي أيضاً بقرية تراثية جسّدت تفاصيل التراث الإماراتي الأصيل، وعكست جوانب مهمة من ثقافة وعادات وتقاليد أهل الإمارات.