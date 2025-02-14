«ليالي سينيوليو السينمائية» تعود بموسم جديد إلى مكتبة محمد بن راشد

تعود مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع شركة سينيوليو، بموسم 2025 لتنظيم «ليالي سينيوليو السينمائية»، إحدى أبرز الفعاليات الثقافية والسينمائية التي تُقام على مدار العام، وتُعد هذه الأمسيات منصة رائدة تجمع عشاق السينما والمهتمين بالفن السابع، حيث تقدم تجربة ثقافية مميزة، تتناغم مع رؤية المكتبة في نشر الثقافة والمعرفة، وتعزيز الحوار الفني والإبداعي بالمجتمع، من خلال عروض لأفلام عربية وعالمية مختارة، تليها جلسات نقاشية.

وأكد عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور سالم المزروعي، أن السينما على مدار العقود الماضية أسهمت، ولاتزال، في تعزيز التواصل الحضاري وبناء جسور التفاهم بين الشعوب، إلى جانب دورها الرئيس في ترسيخ قيم التسامح والانفتاح على مختلف الثقافات.

وأشار إلى أن إطلاق الموسم الجديد من فعاليات «ليالي سينيوليو السينمائية» لعام 2025 يأتي بعد النجاح الكبير للأمسيات السينمائية السابقة، خلال العام الماضي، وانطلاقاً من إيمان المكتبة بأهمية ودور الفن السابع في إثراء الحوار الثقافي على الصعيد الوطني، إلى جانب الإسهام في فتح آفاق جديدة للاستفادة من التجارب العالمية، ودعم وصقل المواهب والكوادر الإماراتية في مجال السينما، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للفنون والثقافة.

وتقدم أولى «ليالي سينيوليو السينمائية» لجمهورها مجموعة مميزة من الأفلام القصيرة المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وتتضمن الفيلم الجزائري «Into the Night- طوال الليل» إنتاج عام 2021 للمخرج فيصل حموم، والفيلم الهولندي «The Shore- الشاطئ» إنتاج عام 2023 للمخرج إيرون شيان، وأخيراً «Wintry Spring- ربيع شتوي» فيلم مصري، إنتاج عام 2015 للمخرج محمد كامل.