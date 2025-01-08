"لعبة الحبار" الأكثر مشاهدة في تاريخ "نتفليكس"

أعلنت منصة "نتفليكس" أن الموسم الثاني من المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" حافظ على هيمنته في قائمة أفضل 10 مسلسلات تلفزيونية بلغة غير الإنجليزية للأسبوع الثاني.

وفي غضون 11 يوما فقط منذ إطلاقه في 26 ديسمبر، حقق المسلسل رقما قياسيا بلغ 126.2 مليون مشاهدة، مما يجعله أحد أكثر الأعمال مشاهدة في تاريخ "نتفليكس".

كما صعد إلى المركز الثاني في قائمة "نتفليكس" لأكثر البرامج التلفزيونية غير الإنجليزية شهرة على الإطلاق.

كما أشعلت الشعبية الهائلة للموسم الثاني الاهتمام بالموسم الأول، الذي ارتفع إلى المرتبة الثانية على قائمة البرامج التلفزيونية غير الإنجليزية، حيث اجتذب 13.6 مليون مشاهدة خلال الأسبوع.



بطل "لعبة الحبار"

واحتل الموسمان الأول والثاني من "لعبة الحبار" المرتبة الأولى والثانية على التوالي، على قائمة "نتفليكس" لأكثر البرامج غير الإنجليزية شهرة على الإطلاق.

ويتتبع الموسم الجديد البطل جي هون (لي جونغ-جيه)، الذي تخلى عن خططه للمغادرة إلى الولايات المتحدة بعد فوزه بالمسابقة القاتلة. وبدلا من ذلك، عاد إلى كوريا بغرض إنهاء الألعاب القاتلة إلى الأبد.

وينتهي الموسم الثاني بنهاية مثيرة، ممهدا الطريق لقصة جديدة ستتكشف في الموسم الثالث، المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا العام.