مهرجان «خريبكة» يحتفي بالسينما الإفريقية

تحت شعار «السينما الإفريقية.. جمالية تسائل عصرها» انطلقت في المملكة المغربية الدورة الـ24 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية في مدينة خريبكة الليلة قبل الماضية.

وكرّم المهرجان في الافتتاح الممثل المغربي محمد الخلفي (87 عاماً)، الذي يزخر مشواره بالأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، ومنها أفلام «الصمت اتجاه ممنوع» و«الوتر الخامس» و«الدم المغدور».

ويعرض المهرجان الذي يستمر حتى 18 الجاري 13 فيلماً ضمن مسابقة الأفلام الطويلة، و15 فيلماً ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، وأربعة أفلام في قسم «ضيف شرف» المخصص هذا العام لدولة مالي.

وينافس المغرب في مسابقة الأفلام الطويلة بفيلمي «صمت الكمنجات» للمخرج سعد الشرايبي، و«كأس المحبة» للمخرج نوفل براوي، إلى جانب أفلام من تونس ومصر وتوغو وزامبيا وساحل العاج والكاميرون والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو.

ويشمل برنامج المهرجان مجموعة من ورش التدريب في الإخراج والتصوير والمونتاج وإدارة الممثل وموسيقى الأفلام والتحليل السينمائي، إضافة إلى مسابقة في كتابة السيناريو. كما نظم المهرجان أمس، ندوة بعنوان «الجمالية في السينما الإفريقية» في مقر الخزانة الوسائطية بخريبكة. ويُعد المهرجان الذي تأسس في عام 1977 أحد أقدم مهرجانات السينما في القارة الإفريقية.