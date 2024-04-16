فيلم عن انهيار أميركا يتصدر شباك التذاكر

احتلّ فيلم «سيفيل وور» الذي تتناول حبكته الروائية المتخيّلة انهيار النظام العام في الولايات المتحدة، صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد انطلاق عروضه، بحسب تقديرات لشركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، أول من أمس.

وأوضحت الشركة أن فيلم المخرج البريطاني أليكس غارلاند الذي تتولى بطولته الممثلة كيرستن دانست في دور مصوّرة صحافية خلال حرب أهلية ثانية بين الأميركيين على خلفية رئيس يواجه انفصالاً من ولايتَي كاليفورنيا وتكساس، حقق إيرادات بـ25.7 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا.

وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، يصف الفيلم بواقعية كبيرة حال الفوضى والوحشية التي تسود الولايات المتحدة في ظل هذا النزاع المتخيّل.

وتراجع إلى المركز الثاني في الترتيب فيلم «غودزيلا x كونغ: ذي نيو امباير» بـ15.5 مليون دولار.

وبقيت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «غوستباسترز: فروزن إمباير» الذي جمع 5.8 ملايين دولار.

وتقدّم إلى المركز الرابع فيلم الكوميديا والفنون القتالية «كونغ فو باندا 4»، مع إيرادات بـ5.5 ملايين دولار.

وعلى الرغم من مرور سبعة أسابيع على انطلاق عروضه، فإن فيلم الخيال العلمي «دون: بارت تو» حقق 4.3 ملايين دولار، ما جعله يرتقي من المركز السادس إلى الخامس.