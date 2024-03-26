«غوستباسترز» يشق طريقه إلى قمة شباك التذاكر

شق فيلم «غوستباسترز.. فروزن إمباير» طريقه إلى قمة شباك التذاكر في أميركا الشمالية نهاية الأسبوع الماضي، محققاً إيرادات تقرب من 45.2 مليون دولار.

ويجمع الفيلم فريقاً جديداً من «صائدي الأشباح» (بول راد وكاري كون) مع أعضاء من الطاقم الأساسي (بيل موراي ودان أيكرويد وإرني هدسون).

ونجح فيلم الخيال العلمي «دون.. بارت تو» الذي تدور قصته حول الحرب والصمود في كوكب مغطى بالرمال غير صالح للعيش في احتلال المركز الثاني مجدداً، محققاً نحو 17.6 مليون دولار على شباك التذاكر بين الجمعة والأحد الماضيين.

وفي المركز الثالث، وبتراجع مركزين عن عطلة نهاية الأسبوع الماضية، حل فيلم الكوميديا والفنون القتالية «كونغ فو باندا 4» مع عائدات بلغت 16.8 مليون دولار.

وتلاه «إيماكولت» في المركز الرابع بإيرادات 5.4 ملايين دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم «آرثر ذي كينغ» محققاً إيرادات 4.4 ملايين دولار. ويؤدي مارك والبيرغ في هذا العمل دور مغامر يصادق كلباً ضالاً مصاباً.