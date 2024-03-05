فيلم «دون» في إطلالته الثانية يتصدر شباك التذاكر

تصدر الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي «دون»، إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققاً 81.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه في دور السينما.

ويؤدي الممثل الفرنسي-الأميركي، تيموتيه شالاميه الدور الرئيس، مجسّداً شخصية القائد المنتظر، الذي يثأر لإبادة سلالته.

ويتضمن «دون: بارت تو»، المقتبس من سلسلة روايات الخيال العلمي للكاتب الأميركي فرانك هربرت، رسائل وأفكاراً عن البيئة، وتَحَوُّل المياه إلى سلعة نادرة، بفعل النهب الصناعي للموارد.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم «بوب مارلي: وان لاف» الذي يتناول سيرة مغني الريغي الشهير، محققاً إيرادات بـ7.4 ملايين دولار.

وكان المركز الثالث من نصيب الفيلم الذي يجمع أحدث حلقات مسلسل «ذي تشوزن»، بإيرادات 3.9 ملايين دولار.

وحلَّ رابعاً فيلم «أوردينري انجيلز» الذي حقق نحو 3.9 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع. ويتناول العمل القصة الحقيقية لمصففة شعر من كنتاكي، توحد سكان بلدتها الصغيرة، لمساعدة أرمل يعتني وحده بابنته المريضة.

وأتى في المركز الخامس فيلم «مدام ويب» محققاً إيرادات بـ3.2 ملايين دولار. وفي الفيلم المنتمي إلى عالم «مارفل» للأبطال الخارقين، تؤدي الممثلة داكوتا جونسون دور سائقة سيارة إسعاف، تتمتع بموهبة التنبؤ بالمستقبل.