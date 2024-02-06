«أرغايل».. التجسس يربح على شباك التذاكر

تصدر فيلم التجسس الكوميدي «أرغايل»، للمخرج ماثيو فون ترتيب، إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع بعد انطلاق عروضه، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها أول من أمس، شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ويروي الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين و19 دقيقة، ويتولى بطولته هنري كافيل والمغنية دوا ليبا، مغامرات مؤلفة روايات تجسس مشوقة ناجحة.

وحقق الفيلم الذي شاركت في إنتاجه «أبل»، وتولت توزيعه شركة «يونيفرسال» في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لطرحه إيرادات بـ18 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد الماضيين، بحسب «إكزبيتر».

وحلّ ثانياً الفيلم السينمائي من مسلسل The Chosen: S3 EP 1-3 من إنتاج شركة «فاذوم إيفنتس»، وبلغت إيراداته ستة ملايين دولار.

أما فيلم الحركة «ذي بيكيبر» الذي أنتجته استوديوهات «أمازون/ إم جي إم» فتراجع من المركز الأول الذي شغله في الأسابيع الأخيرة إلى المرتبة الثالثة بإيرادات بلغت 5.2 ملايين دولار في دور السينما الأميركية والكندية.

وفي المركز الرابع جاء فيلم «وونكا» (وارنر براذرز) عن صانع الشوكولاتة الغريب الأطوار الذي يجسّد شخصيته النجم تيموتيه شالاميه، وحصد 4.7 ملايين دولار. ولايزال هذا العمل في المراكز الخمسة الأولى من الترتيب منذ طرحه في أميركا الشمالية في 15 ديسمبر الماضي.

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم الرسوم المتحركة «مايغريشن» الذي حقق 4.1 ملايين دولار.