صانع الشوكولا «وونكا» في الصدارة مجدداً

استعاد فيلم «وونكا» الموسيقي الخيالي عن صانع الشوكولا الشهير الذي يحمل الفيلم اسمه، صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، بعد عطلة الأسبوع الثالثة له في دور السينما، بحسب التقديرات التي نشرتها أول من أمس شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي يتولى دور البطولة فيه النجم تيموتيه شالاميه، إيرادات بلغت 24 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا بين الجمعة والأحد الماضيين، ويُتوقع أن تصل مداخيله هذا الأسبوع إلى 31.8 مليون دولار، مسجلاً أيضاً انطلاقة قوية في عروضه العالمية خارج أميركا الشمالية.

ويجسّد شالاميه في الفيلم الذي أنتجته شركة «وارنر براذرز»، شخصية صانع الشوكولا الشهير ويلي وونكا من رواية «تشارلي ومصنع الشوكولا» للكاتب رولد دال، لكن يركّز على بداياته في المهنة.

وتجاوز مجموع عائدات الفيلم منذ بدء عرضه 142 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، و244 مليون دولار في بقية أنحاء العالم.

وتراجع إلى المرتبة الثانية في الترتيب فيلم آخر من إنتاج شركة «وارنر براذرز» هو «أكوامان أند ذي لوست كيندوم»، من بطولة جيسن موموا، بإيرادات بلغت 19.5 مليون دولار.

وتلاه فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي «مايغريشن» الذي حقق 17.2 مليون دولار في ثلاثة أيام.

وحلّ رابعاً فيلم «ذي كولور بوربل» بإيرادات 13 مليون دولار.

وجاء بالمركز الخامس فيلم «انيوان بات يو»، بإيرادات تسعة ملايين دولار.