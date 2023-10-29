«الشارقة السينمائي» يطوي السجادة الخضراء

بتتويج مجموعة من الأفلام، وطي السجادة الخضراء لنسخته الـ10، أسدل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، أول من أمس، الستار على فعالياته خلال حفل خاص استضافه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وحضره نجوم وفنانون.

واحتفى المهرجان في حفل الختام بعدد من المخرجين وصُنّاع الأفلام المتميزين والواعدين عن فئات عدة، إذ فاز فيلم «نزوح» للمخرجة سُؤدُد كعدان بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، فيما نال «سكون» من إخراج أحسن منهاس ومروان بكري جائزة أفضل فيلم خليجي قصير، وحصد فيلم «أمل» من إخراج كانتو راندريسي ووليد لاوير ولوسي جون، وماكسيم بيترو وهينري إمبويم جائزة أفضل فيلم من صُنع الطلبة، وانتزع فيلم «ضمير متصل» للمخرج مجتبى الحجي جائزة أفضل فيلم من صُنع الأطفال والناشئة.

ونال فيلم «دودة القز» للمخرج أمير هونارماند جائزة فئة أفضل فيلم دولي قصير، و«تلة الحصى» من إخراج مارجولن بيريتن جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير، بينما توّج فيلم «تيتينا» من إخراج كايسا نايس بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل، وحصل فيلما «قبلة القطة» لهَنغ سو بِن، و«حادي العيس» لعبدالله سحرتي على تنويه خاص.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة فن مديرة المهرجان، في كلمتها خلال ختام الحدث، أن كل الأعمال التي عرضها «الشارقة السينمائي» أسهمت في فتح عيون الصغار على صنوف الإبداع.

وقالت: «مع وصولنا إلى المحطة الأخيرة من المهرجان نكرم ثلة من صُنّاع الجمال ورواة الحكاية على ما قدموه من أفلام وأعمال تابعناها بكل شغف، عبّروا فيها عن مشاعرنا جميعاً، حيث كنا على مدار خمسة أيام على موعد مع أكثر من 80 حكاية ملهمة جاءت من أنحاء العالم، لتجتمع تحت سماء الشارقة، التي تنبض بالثقافة والحياة والإبداع».

وأضافت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، أن المهرجان حافظ على تضامنه مع الأشقاء في فلسطين، من خلال تبرعه بكل ريعه لمصلحة حملة «القلب الكبير»، الهادفة إلى دعم أطفال غزة وفلسطين الذين يعيشون حالياً مأساة الحرب.

وثمّنت الدور الكبير الذي لعبته فرق عملها والمتطوّعين في إنجاح فعاليات نسخة المهرجان الـ10.

خلال حفل ختام «الشارقة السينمائي» كرّمت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، الفنان سامر المصري، وصانع المحتوى عمر فاروق، وشركة «أتنفس»، إلى جانب أعضاء لجنة تحكيم الأفلام في المهرجان. وشهد حفل توزيع الجوائز، تكريم شركاء وداعمي المهرجان.

• 80 حكاية ملهمة من أنحاء العالم عرضها المهرجان على مدار خمسة أيام.

جواهر بنت عبدالله القاسمي:

• المهرجان حافظ على تضامنه مع الأشقاء في فلسطين، من خلال تبرعه بكل ريعه لدعم أطفال غزة.

عروض

شهدت نسخة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الـ10 عرض 81 فيلماً من 37 دولة في العالم، وتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة، وهي: مملكة بوتان، والجبل الأسود، ومالطا، وتوغو، وفيتنام، كما شهد أيضاً عروضاً لثلاثة أفلام تقدم في المهرجان لأول مرة عالمياً، إضافة إلى 43 فيلماً تعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، فيما استضافت منصّة «السجادة الخضراء»، عرض أربعة أفلام روائية طويلة: «نزوح»، و«نيكولاس الصغير»، و«هي من كوكب آخر»، و«طريق الوادي».

كما ضمت الفعاليات ثماني جلسات قدمتها نخبة من الفنانين والمخرجين والمتخصصين في صناعة السينما.