مهرجان الجونة السينمائي: تأجيل انطلاق الدورة السادسة بسبب الأحداث

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة من المهرجان لمدة أسبوعين في ظل الاضطرابات والأحداث التي تشهدها المنطقة مؤخراً.

وأعلنت إدارة المهرجان أن الدورة المقبلة ستقام خلال الفترة من 27 الجاري حتى الثاني من نوفمبر المقبل، موضحة في بيان تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، أنه «في خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الأنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسي (سينما من أجل الإنسانية) على أنشطة المهرجان».

وأكدت إدارة المهرجان في البيان اليوم الثلاثاء: «إننا نؤمن إيماناً قوياً في قدرة السينما على توحيد كافة الأطياف والفئات، وعلى الرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي إلا اننا أرتأينا أنه من واجبنا أن نلتزم بإقامة المهرجان بدورته السادسة 2023».

يشار إلى أن المهرجان كان من المقرر انطلاقه في 13 من الشهر الجاري.