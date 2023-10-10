«ذي إكزورسيست» الجديد يتصدّر شباك التذاكر

بعد نصف قرن على الفيلم الأصلي، تصدّر الجزء الجديد من «ذي إكزورسيست» شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققاً عائدات بلغت 37.2 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له، بحسب تقديرات نشرتها أول من أمس، شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وقال المحلل ديفيد أ. غروس إنّ فيلم «ذي إكزورسيست: بيليفر» حقق «أول عطلة نهاية أسبوع جيدة لجزء جديد من فيلم رعب» رغم الانتقادات التي تلقاها العمل.

وعلى غرار الفيلم الأصلي، تدور أحداث القصة حول شخصيات تسيطر عليها قوى خارقة للطبيعة.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم «باو باترول: ذي مايتي موفي» مع إيرادات بلغت 11.8 مليون دولار.

وحلّ ثالثاً فيلم الرعب «سوو إكس» محققاً 8.2 ملايين دولار، بينما جاء «ذي كرييتور» رابعاً مع 6.1 ملايين دولار. وكانت المرتبة الخامسة من نصيب فيلم «ذي بلايند» الذي حقق 3.1 ملايين دولار.