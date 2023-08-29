فيلم «غران توريسمو» ينتزع الصدارة من «باربي»

تصدر فيلم سباقات السيارات «غران توريسمو» شباك التذاكر في أميركا الشمالية فور بدء عروضه متخطياً فيلم «باربي» الذي يواصل تحقيق مداخيل عالية، لكنّ الإيرادات التي حصدها الفيلم الجديد في عطلة أسبوعه الأولى لم تبلغ مستويات قياسية.

وحقق «غران توريسمو» نحو 17.3 مليون دولار بين الجمعة والأحد الماضيين.

ويؤدي أورلاندو بلوم وديفيد هاربور دورَي البطولة في الفيلم الذي أنتجته «سوني».

وواصل «باربي» في الأسبوع السادس لعرضه استقطاب الجمهور محققاً 17.1 مليون دولار، ما رفع مجموع إيراداته إلى 594 في أميركا الشمالية.

وتراجع فيلم الأبطال الخارقين «بلو بيتل» إلى المركز الثالث، محققاً 12.8 مليون دولار، أي بانخفاض 50%.

وحل في المركز الرابع فيلم «أوبنهايمر» محققاً تسعة ملايين دولار. وتلاه في المرتبة الخامسة فيلم «تينإيج ميوتنت نينجا تورتلز: ميوتنت مايهام» مع 6.1 ملايين دولار.