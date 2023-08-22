فيلم «باربي» يغادر عرش شباك التذاكر.. و«بلو بيتل» يتصدر

بعد محافظته على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية لأربعة أسابيع، تراجع فيلم «باربي» إلى المركز الثاني ليحل مكانه «بلو بيتل».

وحقق فيلم «بلو بيتل» للمخرج البورتوريكي أنخيل مانويل سوتو، الذي يدور حول تلميذ تستولي على جسده خنفساء تمنحه قوى خارقة، 25.4 مليون دولار في الصالات الأميركية والكندية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم «باربي» - الذي يروي مغامرات الدمية الشهيرة باربي المصنوعة من شركة «ماتيل»، في العالم الحقيقي مع صديقها كن - بإيرادات بلغت 21.5 مليون دولار. وحلّ في المركز الثالث فيلم «أوبنهايمر» محققاً 10.6 ملايين دولار.

وفي المرتبة الرابعة جاء فيلم «تينإيج ميوتنت نينجا تورتلز: ميوتنت مايهام» مع إيرادات بلغت 8.4 ملايين دولار.

أما المركز الخامس فكان لفيلم «باكستريت دوغز»، الذي يدور حول انتقام كلاب من مالكها السابق الذي تخلى عنها، مع 8.3 ملايين دولار.