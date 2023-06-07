العرض الأول لـ«مهمة مستحيلة» الجديد.. في أبوظبي قريباً

تستضيف أبوظبي قريباً العرض الأول، على مستوى منطقة الشرق الأوسط، للجزء الجديد من سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة» العالمية الشهيرة.

وكانت أبوظبي قد شهدت تصوير عدد من مشاهد الفيلم الرئيسة في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد وصحراء ليوا، وهي المرة الثانية التي يقع فيها الاختيار عليها لتصوير مشاهد من سلسلة «مهمة مستحيلة» العالمية الشهيرة.

وسيشهد العرض احتفالاً بحضور طاقم عمل الفيلم وعلى رأسهم النجم العالمي توم كروز، ومخرج السلسلة العالمية كريستوفر ماكويري، في قصر الإمارات في الـ26 من يونيو الجاري.

وجرى تصوير مشاهد وأجزاء من الفيلم الجديد في مواقع تصوير اختارتها شركة «باراماونت بيكتشرز»، والتي تركزت في صحراء ليوا بأجوائها المميزة ومعالمها الطبيعية الخلابة، ومبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الأيقوني، بدعم من لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي - أبوظبي.

وتضمنت المشاهد بناء قرية عربية في قلب الصحراء، إضافة إلى العديد من مواقع التصوير في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يقع خلالها الاختيار على أبوظبي لتصوير مشاهد من سلسلة «مهمة مستحيلة»، بعد التجربة الناجحة لتصوير مشهد القفز بالمظلة في فيلم «مهمة مستحيلة: السقوط» الذي حقق نجاحاً عام 2018.

ومن المقرر أن ينضم هايلي أتويل وبوم كليمنتيف وسايمون بيج إلى توم كروز، وكريستوفر ماكويري لحضور حفل العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة، خلفان المزروعي: «تأتي استضافة العرض الأول للفيلم تقديراً للمكانة التي تتمتع بها الإمارة واحدة من أفضل مواقع التصوير السينمائي والتلفزيوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفخورون بالعمل مجدداً مع هذه السلسلة العالمية التي تعد الأشهر بين أفلام الحركة على الإطلاق، ويؤكد ما تمتلكه أبوظبي من المزايا التي يحتاج إليها صنّاع الأفلام العالميون لإنتاج الأعمال السينمائية الضخمة».

وكان نجاح تصوير أجزاء من فيلم «مهمة مستحيلة: السقوط» في أبوظبي، كافياً لجذب شركة «باراماونت بيكتشرز»، والتعاون مع لجنة أبوظبي للأفلام مرة أخرى لمساعدتها على تصوير مشاهد رئيسة من الجزء الجديد للسلسلة العالمية، ووقع الاختيار هذه المرة على مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد وصحراء ليوا، بمناظرها الآسرة التي أضفت لمسات أكثر ثراء على مشاهد الفيلم.

يشار إلى أن شركة الإنتاج حصلت على استرداد نقدي بـ30% من لجنة أبوظبي للأفلام، كما حظيت بدعم كبير من عدد من الشركات التي اتخذت من أبوظبي مقراً لها، والموردين المتخصصين، ووظفت 125 من خبراء التصوير المستقلين المواطنين، إضافة إلى 250 من الممثلين الثانويين المواطنين.

•26 الجاري سيعرض الفيلم في قصر الإمارات.

عمل في ذروة الجائحة

بدأ تصوير فيلم «مهمة مستحيلة: الحساب الميت» الجزء الأول في أبوظبي عام 2021، بعد أكثر من سنة من التخطيط، واستمر التصوير لأكثر من 15 يوماً في ذروة جائحة «كوفيد-19»، ولم يتوقف بفضل بروتوكولات الوقاية التي وضعتها اللجنة في أبوظبي. وإضافة إلى بناء مواقع التصوير وسط الكثبان الرملية المهيبة في صحراء ليوا، قام فريق العمل أيضاً بالتصوير فوق أعلى سطح في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الممتد على مساحة 742 ألف متر مربع، ويعد أكبر مبنى مطار مستقل في العالم، بأقواس عملاقة يمتد طولها على مدى 180 متراً.

خلفان المزروعي:

«فخورون بالعمل مجدداً مع هذه السلسلة العالمية التي تعد الأشهر بين أفلام الحركة على الإطلاق».