مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعرض «اختيارات عالمية»

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية، أمس، عن الأفلام التي ستعرض ضمن برنامج «اختيارات عالمية»، الذي يضم مجموعة من أفضل الأفلام التي عرضتها المهرجانات السينمائية الدولية، ونالت إعجاب الجمهور، بالإضافة إلى أفلام اختيرت من قِبل فريق المهرجان.

وستقدم الأفلام خلال فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الذي سينظم في مدينة جدة في الفترة من الأول إلى 10 ديسمبر المقبل. ويضم برنامج «اختيارات عالمية» 19 فيلماً من أفضل الأفلام العالمية.

وأكد مدير البرنامج الدولي في المهرجان كليم أفتاب، أن اختيار باقة استثنائية من أفضل الأفلام العالمية لعرضها في الدورة الثانية للمهرجان سيعزز من مشهد السينما، ويسلط الضوء على تأثير صانعي الأفلام من الجنسيات الإفريقية والآسيوية في بلدانهم، وعبر أوروبا وأميركا الشمالية أيضاً، ويدعم المواهب الجديدة، ويعزز الاعتراف بالسينما العالمية.