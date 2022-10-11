70 فيلماً من 25 دولة في «ميتا السينمائي» بدبي

كشف مهرجان ميتا السينمائي الذي ينطلق 27 الجاري في دبي، أنه سيعرض 70 فيلماً من 25 دولة، والتي تتنوّع بين الأعمال الطويلة والرسوم المُتحركة والأفلام الوثائقية والقصيرة.

وستستمر عروض المهرجان الذي أطلقته منصة ميتا السينمائية في سينمات فوكس- نخيل مول في بالم جميرا، حتى 29 من الشهر الجاري.

وقالت المُدير والشريك الإداري في «جريت مايندس» لإدارة الفعاليات، ليلى ماسيناي: «يُعد مهرجان ميتا السينمائي منصة لعرض الأفلام المحلية والإقليمية والدولية المميزة، فضلاً عن كونه حافزاً لصناعة الأفلام في دبي».

وأعلن مُنظمو المهرجان أن الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام سيضم مجموعة من الفعاليات والعروض الأولى وفعاليات السجادة الحمراء مع نجوم ومواهب من العالم العربي وهوليوود وبوليوود ونوليوود واجتماع المشاهير وإطلاق صندوق الأفلام وحفل توزيع الجوائز والحفلات اللاحقة وأسواق المحتوى، وغيرها من البرامج.

وأطلق مهرجان ميتا السينمائي للمرة الأولى في مايو الماضي، إذ رحّب بالمُشاركات من صانعي الأفلام من الإمارات والشرق الأوسط والعالم. ويسعى للعب دور في تجديد صناعة السينما في المنطقة.

واختار المهرجان لجنة تحكيم مكونة من سبعة متخصصين لترشيح الأعمال التي تستحق الجوائز المقرر توزيعها في 29 الجاري.

ويترأس لجنة التحكيم المخرجة والشاعرة الإماراتية نجوم الغانم، وتضم المُنتج الإسباني أندري فينتر جوميز، والمُنتج الإيراني كافي فارمام، والفنانة والمُخرجة بيجا أنجاراني، والفنانة التركية نيسليهان يلدان.

ومن بين أبرز جوائز مهرجان ميتا السينمائي: أفضل فيلم عربي قصير، وأفضل فيلم دولي قصير، وأفضل فيلم وثائقي روائي، وأفضل فيلم وثائقي قصير، وأفضل فيلم روائي عربي، وأفضل فيلم روائي دولي.

ليلى ماسيناي:

• «المهرجان منصة لعرض الأفلام المحلية والإقليمية والدولية المميزة، فضلاً عن كونه حافزاً لصناعة الأفلام في دبي».