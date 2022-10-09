22 فيلماً تُعرض للمرة الأولى في المنطقة على شاشة «الشارقة السينمائي»

تشهد فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022، التي تنطلق غداً، العرض الأول لـ22 فيلماً تثقيفياً وتعليمياً وترفيهياً في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، طوال أيام المهرجان، الذي ينظم في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

ويعرض المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، والتي تتخذ من الشارقة مقراً، 16 فيلماً تقدم للمرة الأولى في دولة الإمارات، وستة أفلام تُعرض لأول مرة في منطقة الخليج، ضمن فئاته السبع، في موقعين: «مركز الجواهر»، و«سيتي سنتر الزاهية» بالشارقة.

وتتضمن قائمة الأفلام التي تُعرض للمرة الأولى في دولة الإمارات 16 فيلماً، منها الفيلم الروائي الطويل «جيران» للمخرج السويسري من أصول كردية مانو خليل، الذي يوظف حسّ الدعابة والسخرية في الفيلم لرواية حكاية طفولة في زمن الديكتاتورية، ومدى تعزيز الصداقة والمحبة والتضامن في أوقات القمع والاستبداد.

ومن ألمانيا تقدم المخرجة داماريس زيلك فيلم «أكثر جدّة مملة في العالم بأسره»، الذي تدور أحداثه حول فتاة اسمها غريتا، تعيش مع جدتها التي تهوى جمع الهدايا التذكارية والتحديق في صور الذين رحلوا، وعندما تصاب غريتا بالملل والسأم من الأنشطة التي تمارسها جدتها، تتظاهر بأنها في جنازة مع جدتها، ما يجبرهما على التفكير في أسئلة لم تخطر لهما من قبل. ويقدم المخرج والكاتب السينمائي مجتبى سعيد فيلم «زوال»، الذي تدور أحداثه حول الطفل آدم البالغ من العمر ثماني سنوات، والذي يخضع للحجر الصحي في مأوى للاجئين مع والدته صوفيا بعد اندلاع جائحة لفيروس غير معروف في العالم، ويخرج آدم من الغرفة مخالفاً أوامر وتعليمات والدته، وما أن يخطو خارج عتبة الباب، حتى يكتشف الآثار الكارثية للذعر الذي يجتاح المدينة بسبب الجائحة. وتشمل الأفلام التي تُعرض لأول مرة في منطقة الخليج ستة أفلام، منها الفيلم القصير «دموع سين»، الذي يصور على مدار تسع دقائق أحداث ليلة 17 أكتوبر سنة 1961، التي قرر فيها العمال الجزائريون النزول إلى شوارع باريس احتجاجاً على حظر التجول الذي فرضته الشرطة.

ويعرض المهرجان فيلم «قدحة» للمخرج أنيس الأسود، ويروي القصة بعيون صبي في الـ12 من عمره يُدعى «قدحة»، وهي كلمة تعني «اللهب» باللغة العربية ويصلح أن يكون عنوان الفيلم باللغة العربية، بعد أن سافر والده إلى إيطاليا قبل سنوات في رحلة الإبحار الغادرة التي قام بها كثيرون أثناء دخولهم أوروبا بشكل غير قانوني، يمضي الصبي معظم وقته على شاطئ البحر مع رفاقه، حيث يقوم بسرقة الهواتف ومعاكسة المارة، ويستمر على تلك الحال حتى يتعرض لحادث سيارة.

ومن خلال فيلم «شيرو»، يروي المخرج كلاوديو كاسال قصة الفتاة شابنام التي تعرّضت لاعتداء وحشي بالأسيد عندما كانت مراهقة، وأصبحت الآن شيرو، مناضلة هندية في مجال حقوق المرأة تقوم بتربية طفلتها، من خلال تعليمها أهمية الجمال والطاقة الأنثوية خارج نطاق المفاهيم التقليدية.

استكشاف



تتضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022 عرض 95 فيلماً، وتجمع كوكبة من الخبراء لتقديم 34 ورشة عمل توفر للأطفال والشباب فرصة استكشاف الفنون الإعلامية بأشكالها المتنوّعة، والتعرف إلى جوانب صناعة الأفلام. ملصقات عدد من الأفلام التي يعرضها المهرجان. À من المصدر