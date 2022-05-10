«دكتور سترينج 2» يتصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية

المصدر: لوس أنجلوس ■ رويترز

تصدر فيلم الإثارة والرعب «دكتور سترينج أند ذا مالتيفيرس أوف مادنس»، وهو الجزء الجديد من فيلم صدر عام 2016 عن جراح أعصاب تحول إلى ساحر، إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع الجاري، محققاً إيرادات ضخمة بلغت 185 مليون دولار في بداية عرضه. وبعد تصدره للمركز الأول لأسبوعين متتاليين، تراجع فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي «ذا باد جايز» «الأشرار» إلى المركز الثاني بإيرادات 9.7 ملايين دولار. وحل ثالثاً فيلم «سونيك ذا هيدجهوج 2» «القنفذ سونيك 2» مسجلاً 6.2 ملايين دولار.

وجاء رابعاً الجزء الثالث من «فانتاستيك بيستس: ذا سيكرتس أوف دمبلدور» (وحوش رائعة: أسرار دمبلدور) مسجلاً 3.8 ملايين دولار. واحتل فيلم «ذا نورثمان» (رجل الشمال) المركز الخامس بإيرادات بلغت 3.3 ملايين دولار.

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