فيلم الأسبوع.. ذا ماتريكس: النهضة The Matrix Resurrections

المصدر: الإمارات اليوم

من المخرجة القديرة لانا واتشوسكي يأتينا الفيلم الرابع الذي طال انتظاره من السلسلة التي أعادت تعريف أفلام الخيال والأكشن. يجمع الفيلم الجديد النجمين كيانو ريفز وكاري آن موس في شخصيّتين من أكثر الشخصيات شهرة في عالم السينما اليوم.

إخراج:

- لانا وتشاوسكي

تمثيل:

- كيانو ريفز، كاري آن موس، يحيى عبدالمتين، جيسيكا هينويك، جوناثان غروف، نيل باتريك، بريانكا تشوبرا، كريستينا ريتشي، تيلما هوبكينز، ايرنديرا ايبار، توبي اونومير، ماكس ريميلت، براين ج سميث، جادا بينكيت سميث، باتالون.

المدّة:

- ساعتان و30 دقيقة

النوع:

- مغامرات

www.reelcinemas.ae

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