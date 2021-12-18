فيلم الاسبوع : Spider Man: No Way Home

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

لأوّل مرة في التاريخ السينمائي تُكشف هوية سبايدرمان على الملأ، ويطلب بيتر المساعدة من دكتور سترينج لاستعادة سرّه. وعندها يبدأ الأعداء الخطرين من عوالم أخرى في الظهور، ما يجبر بيتر على اكتشاف ما يعنيه حقاً أن يكون سبايدرمان.

المدّة: ساعتان و30 دقيقة

النوع: مغامرات وتشويق

إخراج: جون واتس

تمثيل: توم هولاند، زندايا، بينيدكت كامبرباتش، جيكوب باتالون

شاهدوه في صالات ريل سينما:

www.reelcinemas.com

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