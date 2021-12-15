فيلم الأسبوع

المصدر: الإمارات اليوم

سبايدرمان: لا عودة إلى الديار

www.reelcinemas.ae

إخراج: جون واتس

تمثيل: توم هولاند، زندايا، بينيدكت كامبرباتش، جيكوب باتالون

المدّة:

ساعتان و30 دقيقة

النوع:

مغامرات وتشويق

القصة:

للمرة الأولى في التاريخ السينمائي تُكشف هوية سبايدرمان على الملأ، ويطلب بيتر المساعدة من دكتور سترينج لاستعادة سره، وعندها يبدأ الأعداء الخطرون من عوالم أخرى في الظهور، ما يجبر بيتر على اكتشاف ما يعنيه حقاً أن يكون سبايدرمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news